أبو شقرا: إعادة العمل بـ"الفيزا كارت"حتى نهاية الشهر في محطتين والبنزين متوافر بكميات كبيرة

أعلن ممثّل موزّعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، "إعادة العمل ببطاقة "الفيزا كارت"، حتّى نهاية الشّهر الحالي، في محطّتَي "كورال "في ​الجية​ و​الدامور​، ودون أيّ عمولة، بهدف تسهيل أمور المواطنين".

وأكّد في تصريح، أنّ "مادّة ​البنزين​ متوافرة بكميّات كبيرة، وليس هناك من داع للخوف، على الرّغم من الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".