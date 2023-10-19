أعلن ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، "إعادة العمل ببطاقة "الفيزا كارت"، حتّى نهاية الشّهر الحالي، في محطّتَي "كورال "في الجية والدامور، ودون أيّ عمولة، بهدف تسهيل أمور المواطنين".
وأكّد في تصريح، أنّ "مادّة البنزين متوافرة بكميّات كبيرة، وليس هناك من داع للخوف، على الرّغم من الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: إعادة العمل بـ"الفيزا كارت"حتى نهاية الشهر في محطتين والبنزين متوافر بكميات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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