ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "إطلاق النار مستمر في الجليل الغربي، حيث طُلب من سكان مستوطنات خط النزاع أن يحبسوا أنفسهم في المناطق المحمية".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار مستمر بالجليل الغربي ويُطلب من سكان المستوطنات البقاء بالمناطق المحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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