أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هلجموا مواقع جيش ‏الإحتلال التالية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالاسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا 3 مواقع إسرائيلية وثكنة وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة وأصبناهم إصابة دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.