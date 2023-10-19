أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في الجليل الغربي تم رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث سقطت خمس منها في مناطق مفتوحة بينما تم اعتراض قذيفة واحدة".
وذكر أدرعي، أن "تقارير وردت عن تعرض موقع عسكري لاطلاق قذيفة مضادة للدروع وموقع آخر لنيران أسلحة خفيفة دون وقوع إصابات"، لافتاً الى أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء مصادر اطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 6 صواريخ من لبنان 5 منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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