العاهل الأردني : سنحمي حدودنا وسندعم صمود الشعب الفلسطيني

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن الأردن "سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته" مؤكدا "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في قيادة الجيش، بحضور ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وفق بيان للديوان الملكي وصل الأناضول.

وذكر البيان أن الملك أكد "رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية".

وأشار الملك عبد الله إلى أن "الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته" مضيفا: "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

وأشاد بـ"موقف أهل غزة وتمسكهم بأرضهم"، مبينا "أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، واستعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك".

ويأتي اجتماع الملك عقب عودته من جولة أوروبية شملت لندن وروما وبرلين لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

المصدر : وكالات