عذبوها وهتكوا عرضها 3 ساعات متصلة.. ماذا حدث لـ"قاصر فرشوط" في قنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

غيب الشيطان عقولهم وغرر بهم، فانطلق الشباب الثلاثة بلا تفكير حينما رأوا تلك الفتاة الصغيرة التي بالكاد أتمت عامها السابع عشر، فهجموا عليها، واختطفوها، حتى تواروا عن أعين الرقباء، وراودوها عن نفسها، فاستعصمت، فانهالوا عليها ضربًا وتعذيبًا، كي يتمكنوا من إشباع رغباتهم المريضة، لكن العدالة كانت في انتظارهم داخل محكمة جنايات قنا.

البداية محضر شرطة

تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، كما جاءت في المحضر رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط، بدأت في شهر أكتوبر سنة 2018، باختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، في دائرة المركز بمحافظة قنا، والاعتداء عليها بالضرب، وهتك عرضها.

خطة بحث تنتهي بضبط الجناة

عقب ورود الإخطار الأمني لمديرية أمن قنا، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وتحديد هويات المتهمين الثلاثة، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

تحريات فريق البحث الجنائي، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين هم "ع.ك.ا" ويبلغ من العمر 21 سنة، وشقيقه "م" يبلغ من العمر 19 سنة، وشريكهما "م.ر.ع" 22 سنة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهمين الثلاثة اختطفوا المجني عليها "ف.ع" طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، واقتادوها إلى مكان ارتكاب الجريمة، واعتدوا عليها بالضرب والتعذيب، وهتكوا عرضها، في جريمة استغرقت 3 ساعات متصلة، حسب تحريات الأجهزة المعنية.

النيابة العامة تحيل المتهمين إلى الجنايات

جرى عرض المتهمين والمحضر الشرطي على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقاتـ، والتي تبين منها حقيقة ارتكاب الجناة للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي تداولت أوراق القضية تحت رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط، وقيدت برقم 4232 كلي قنا، وقررت إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، ثم صدقت على حكم الإعدام بعد ورود الرأي الشرعي.

محكمة النقض تسدل الستار

عقب نقض الحكم أمام محكمة النقض، قضت بتأييد إعدام متهمين اثنين، وإلغاء حكم إعدام المتهم الثالث، واستبداله بالحكم بالسجن لمدة 15 سنة.