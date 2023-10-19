"خريطة" مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة مجلس الآثاريين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

فازت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لها جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب لعام 2023 عن القسم الخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق التراث والآثار في الوطن العربي والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

وجاءت الجائزة عن مشروع "خريطة مصر الأثرية.. تجربة توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للمواقع الأثرية في مصر باللغتين العربية والإنجليزية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، أن الجائزة حرص المكتبة الدائم على الابتكار والتطوير في مجال توثيق التراث والآثار باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تطوير مشاريع جديدة تستخدم التكنولوجيا لتعزيز فهمنا للتراث ونشر الوعي بأهميته الجغرافية مما يساهم في الحفاظ على التراث والهوية المصرية والتراث العربي وتاريخه الغني.

ومن المقرر تكريم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب والذي سينعقد في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد.