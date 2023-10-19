شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد بدوى: "رئيس مصر لا يخاف واللي عايز يجرب يقرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفظ وحماية الأمن مصر القومي، ودعم القضية الفلسطينية.

وقال بدوى، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تحيا فلسطين، وتحيا كل شعوب العالم التي ساندت وناصرت الشعب الفلسطيني الأعزل صاحب الأرض ضد المحتل الإسرائيلي المغتصب، مضيفا، ويحيا كل طفل فلسطيني استيقظ في صباحه الباكر علي صاروخ وقنبلة وشظية، وتحيا كل أم ناضلت بالحجارة لأجل الأرض والعرض في وجه محتل لا يعرف إلا لغة الدم، مؤكدا أنه لا تصالح ولا تنازل ولا استسلام ويسقط الاحتلال ويسقط الخونة.

وروي "بدوي" حوارا دار بينه وبين ابنه قائلا :" ابني سألني ماذا يحدث في غز، قلت أنه يوجد مجموعة من الرعاة لبسناهم في 1973 الكاستور" مضيفا :" لدينا رئيس لا يخاف واللي عايز يجرب يقرب من تراب مصر".