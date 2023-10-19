شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى عبد السند يمامة يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بمقر بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كريستيان برجر الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبرفقة بيلار بيانوبيا مستشار الشئون السياسية قسم الصحافة والإعلام وأداويناز فيرى مستشار رئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بسفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق.

وقال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه سعيد بالتواجد داخل حزب الوفد العريق واللقاء بالمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، وأنه هنا اليوم يتشرف ويتطلع للاستماع لرئيس الوفد حول برنامجه الانتخابي والأوضاع الداخلية في مصر والتطورات الخارجية.

حضر اللقاء من حزب الوفد عصام الصباحي عضو الهيئة العليا وأمين صندوق الحملة الانتخابية لرئيس الوفد، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وحسن بدراوي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالوفد وعلي عبد الودود منسق لجنة الشئون الخارجية .