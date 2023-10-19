شكرا لقرائتكم خبر عن النواب من تحت القبة: المنظمات الحقوقية وقفت خرساء أمام الجرائم الاسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صمت منظمات حقوق الإنسان، حيال الانتهاكات التى ترتكب من قوات الاحتلال ضد شعب أعزل، بما يمثل قمة الهمجية، قائلا:"وقفت المنظمات الحقوقية خرساء وعمياء بل انحازات للاجرام".

وأيد "سالم" الرئيس عبد الفتاح السيسي، في موقفه الشجاع وإدارته الفطنة للأزمة، مؤكدا على أنه لا بديل عن حل الدولتين ورفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطنين إلي سيناء.

وشدد " سالم" على أهمية توثيق جرائم الحرب غير الانسانية التي ترتكبها اسرائيل ومخاطبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، والتقدم بها لمحكمة العدل الجنائية والعدل الدولية.

من جانبه، أعلن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية. ووصف النائب علي بدر، عضو المجلس، الرئيس السيسي بأنه منحه من السماء، واستطاع أن يعيد انتصارات مرت منذ 50 عاما، منتقداً جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستوجب العقاب الجنائي. وأعلن "بدر" تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا دعما للأمن القومي المصري، مؤكدا الجاهزية لتنفيذ القرارات التي تراها القيادة السياسية مناسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد سعد في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضور ه قبل الجلسة إلا ان ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتى انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.