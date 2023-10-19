شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": الرئيس السيسى ليس وحده ولكن معه 105 ملايين مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى دستوريا هو المسئول عن أمن الوطن واستقلاله وحماية أراضيه، مضيفا الرئيس السيسي ليس وحده ولكن معه 105 ملايين مصرى وكل الشرفاء من أبناء الوطن العربى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وأشار الفيومى إلى أن العدوان الإسرائيلى على الفلسطنينين ومحاولات التهجير القسرى لهم فى سيناء وحد الشعب المصرى وجعله يصطف خلف قيادته، مضيفا أن موقف الشعب المصرى تدل على معدنه الوطنى، فالشعب كله وراء الرئيس السيسي الذى أثبتت الأيام أنه قوى وأن كل قرارته تستهدف مصلحة الوطن، وما يحدث فى فلسطين هى جريمة إنسانية بكل المعايير القانونية، ويجب أن نوثق الجرائم لأن هناك يوم للحساب قريبا".

ومن جانبها، قالت النائبة أمل زكريا: "أدين كمواطنة مصرية وبكل قوة أفعال الخسة والندالة التى يقوم بها العدوان الغاشم الذى لا يفرق بين أطفال ونساء".

وتابعت: "استنكر المجتمعات الدولية أصحاب الشعارات مؤكدة دعمها بكل قوة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونقول الرئيس السيسى لقد أثبتت إخلاصك لمصر والمصريين وأقول للمصريين لا تلتفتوا لضعاف النفوس واصطفوا صف واحد وكلنا معاك ياريس".