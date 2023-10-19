شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية أفاق الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمته بالمجلس أمس كانت تعبيرا حقيقيا عن الحالة التي نعيشها حاليا وعن الموقف الطبيعي للمواطن المصري الذي يفهم القضية الفلسطينية فهمها الحقيقي.

أضاف سامح عاشور، في مداخلة هاتفية لقناة dmc، أن القضية الفلسطينية قضية مصر بالكامل، بمعنى أن فلسطين وبقاءها أمر يتعلق بالأمن المصري بشكل قاطع، مردفا: "ما يحدث الآن في العالم العربي من اقتتال من حولنا يصب في صالح إسرائيل".

وتابع سامح عاشور: "كل الأمور التي تجري من حولنا هدفها إضعاف مصر، ومصر مستهدفة الآن بتصفية القضية الفلسطينية، والتي تعد قضية بقاء لنا جميعا لمواجهة من يريد إضعافنا وأن يقسمنا ويتحكم فينا ويصدر أوامره".

وأكمل: "ما حدث من وقفة ثابتة للرئيس السيسي حيال القضية الفلسطينية أحدث استفاقة كبيرة للشعب العربي بالكامل، وأنا لم أشهد من الشعب المصري حماسا للقضية الفلسطينية بقدر الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية رغم حجم المأساة حيال الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر جريمة حرب في التاريخ وهي الجريمة التي يتواطأ عليها من قبل أوروبا التي تدعي حقوق الإنسان".