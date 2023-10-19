شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: باسم سيدات مصر نفوض الرئيس السيسى لحفظ أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اليوم ونحن نشاهد المجازر التى يقوم بها المعتدي الغاشم الكيان الصهيوني في فلسطين الشقيقة، لا نملك إلا أن نؤكد تفويضنا إلى الرئيس السيسي فى اتخاذ التدابير الرامية لمعالجة الموقف فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية"، ونقول له ليس لها غيرك كما فعلتها وأنقذت مصر بقرار جرئ قبل ذلك".

وأضافت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب: "باسمي واسم جميع سيدات مصر ونائبات مصر، ندعو الله أن يقدرنا وننقل نبض وصوت الملايين من شباب مصر فى الميادين، ونفوضك للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية".

وتابعت النائبة غادة على: "أما عن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية أو كما تدعي أنها حقوقية التي تكيل بمكياليين، وتتعامل مع حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، أقول لهم إنّ من يتكلّم عن الحريّة كلامه مبتور وفلسطين مُكبّلة ومن يتكلم عن حقوق المرأة ايضاً مكذوب والمرأة الفلسطينية وأم الشهيد تتحمل ما لا يتحمله بشر، ومن يتكلم عن حقّ الطفولة كلامه مكذوب وطفولة فلسطين مُشرّدة".

واختتمت حديثها قائلة: "كل الدعم للقضية الفلسطينية ولكن نؤكد كما يؤكد أبناء فلسطين لا للتهجير، ونؤكد أن أرض سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر".