شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: المعارضة تفوض الرئيس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الوفدي سليمان وهدان عضو مجلس النواب، نحن في المعارضة خلف الرئيس السيسى ونفوضه باتخاذ كافه التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري، وللحفاظ علي القضية الفلسطينية التى قدمت لها مصر 250 ألف شهيد وجريح.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف وهدان أن ما حدث فى مستشفي المعمداني إضافة إلي سجل المذابح والإجرام من مذبحة بحر البقر ثم يأتي رئيس أمريكا ويريد أن يعبث بعقول العالم .

وتابع وهدان بأن علي الجميع أن يفيق بأن خطة التهجير في 48 لن تعود لأن العرب ليسوا العرب في 48 ومصر ليست مصر في 48 فلديها قائد شجاع قادر على الدفاع عن وطنه ومصر دولة لها سيادة نملك كلمتنا ونملك قوتنا.

ولفت وهدان إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تتلذذ بالدم وبالقتل والعالم كله أعمى أخرس لا يرى الأنين ولا يرى المذابح وحمام الدم.

ووجه وهدان التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد والملك عبد الله المتفاهم مع مصر والمساند للقضية الفلسطينية.