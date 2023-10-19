شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مصر تقف كتف بكتف مع فلسطين..ودعوات بتنظيم مسيرة للنائبات علي الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحسينى، إن "مصر منذ نحو 75 عاما وهى تدعم القضية الفلسطينية، وظلت كتف فى كتف مع القضية الفلسطينية، ونحيي الشعب الفلسطيني، ونوجه التحية للشعب المصري علي خروجه لدعم القضية الفلسطينية".

وأضافت النائبة آمال عبد الحميد، أن الرئيس الأمريكي قالها كلمة أن لم تكن هناك إسرائيل لقمنا بتأسيس إسرائيل، مؤكدة أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى قوي فقد قام برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مقترحة عمل مسيرة علي رأسها النائبات لدعم القضية الفلسطينية على الحدود.

وتابع النائب محمد الكومى: "نحن اليوم أمام حدث جلل تقشعر له الأبدان من جانب هذا المعتدى الأثيم، الذى قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقصف المستشفيات أمام صمت عجيب من جانب المجتمع الدولي".

وتابع :"نؤيد الموقف الإنساني للرئيس المصري الشجاع الذى انحاز للشعب الفلسطيني ضد أبشع الجرائم".