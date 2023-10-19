شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الشعب لا يمكن أن يفرط فى أى شبر من أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هاني أباظة، إن ما يحدث الآن من الصهاينة هو إبادة جماعية وصمت من جانب المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمريكان، مضيفا: "ما يحدث قتل وسفك والبقاء لله في مع الدولي والقانون الدولي لم يعد له أي دور إزاء ما يحدث من جانب الصهاينة".

وأضاف خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب: "نفوض الرئيس السيسى الرجل الشجاع في كل ما يتخذه من إجراءات، ونؤكد أن الشعب لا يمكن ان يفرط في أي شبر من أرض مصر، ونحن كحزب الوفد نثمن موقف الرئيس السيىسي في القضية الفلسطينية ونرفض فكرة التهجير وتصفية القضية، وأن الحرب بيننا وبين إسرائيل إلي يوم الدين".

وقال النائب ناصر عثمان، لابد أن تقوم العدالة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تخالف كل المعايير تقوم بحماية مصالحها، وأن ما يحدث في فلسطين تخطي كل المواثيق الدولية" معلنا تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كل التحديات وحماية أمن مصر القومي".

وقال النائب محمد يسرى عباده، أدعم موقف الرئيس، وأطالبه بالحفاظ على أمن مصر، متسائلا متى يتم الوقوف مع القضية الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي، رافضا فكرة التصفية للقضية الفلسطينية والاقتراب من أرض سيناء".