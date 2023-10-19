شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى السفير الإيطالى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فريد زهران المرشح الرئاسى، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ميكيلي كاروني السفير الإيطالى بالقاهرة.

ناقش اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية على عدد من الأصعدة السياسية والاقتصادية، خلال اللقاء أكد زهران على أن أوروبا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وأن مصر من أهم الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية وهي قضية الساعة التي تهم أوروبا بشكل عام وإيطاليا ضمنا.

وشدد زهران على أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يتخلى فيها ساسة الدول الكبرى بما فيها أوروبا عن القضية الفلسطينية، وينحازون ضد كل المبادئ التى يعلنونها عن الحرية والضمير والأخلاق، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن دعمه اللامشروط للكيان الصهيوني وصم الآذان عن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، وأن يزيد الدعم الإنساني لمساعدة ضحايا هذه المأساة بزيادة المساعدات المقررة لهذا العام، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين. ومعاقبتهم بشكل جماعي تتعارض مع مصالح أوروبا، وتقوّض السلام، وهي خطأ فادح.

من جانبه، أكد السفير الايطالي اتفاقه مع ضرورة إنقاذ الوضع في غزة، وأن مصر دولة شديدة الأهمية في المنطقة ويعول عليها الكثير.

حضر اللقاء من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب والذي أشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وتستلزم تضافر كل القوى الدولية وعلى رأسهم أوروبا، كما حضرت اللقاء النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب التي أضافت أن على أوروبا أن تدعم القضية الفلسطينية التي وصلت أزمتها لمنعطف خطير، لأن أي انفجار سيحدث في المنطقة سيؤثر بالمقام الأول علي أوروبا بحكم المعطيات السياسية والجغرافية ، وأشارت للتحولات المثيرة للقلق في السياسة الداخلية في عدد من الدول الاوروبية نتيجة تراكم أزمات اللاجئين وغيرها من القضايا المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط.