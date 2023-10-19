شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى يطالب بتشكيل مجموعة برلمانية تواجه برلمانات العالم بملف مجازر إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب يوسف الحسينى، بتشكيل مجموعة من البرلمانيين للذهاب إلى برلمانات دول العالم فى أوروبا وأمريكا بملف واف وشامل عن مجازر الاحتلال الصهيونى منذ 100 سنة مشددا على ضرورة قيام مجلس النواب بالمساندة فى هذا الدور.

وأضاف يوسف الحسينى، خلال الجلسة الطارئة اليوم، الخميس، لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية: "أغلبنا يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلى من 75 سنة، مع أن المجازر بدأت من 1907 ولو كان هناك مشروعية لإسرائيل ما كنا حاربناها فى 56 و73 لافتا إلى أن انتصارنا فى أكتوبر أسطورة قابلة للتكرار، وإذا كان نتيناهو قال سنغير التاريخ فنحن نقول له نحن الذين غيرنا التاربخ فى 73 واوقفنا حلم النيل الفرات.

وتساءل هل تحتاج القضية الفلسطنية للشجب والتنديد ورفض التطبيع ورفض التهجير مضيفا مع كامل احترامى لهذا الرفض إلا أن مساندة القضية الفلسطينية تحتاج إلى مخاطبة العالم باللغة التى يفهمها العالم وطالب بتشكيل مجموعة من البرلمانيين للذهاب إلى برلمانات أوروبا والولايات المتحدة وكندا لكل دولة على حدة بملف واضح عن مجازر من 100 سنة.