شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيات يحرقن علم إسرائيل امام نقابة الصحفيين.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية التى نظمتها عدد من الصحفيات، على سلالم نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، العلم الإسرائيلى تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.

كان عدد من الصحفيات قد أعلنوا عن وقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطيني عصر اليوم الخميس، على سلالم نقابة الصحفيين، لإعلان موقفهن الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

رفع المشاركون فى الوقفة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها: "لا توطين ولا تهجير الأرض أرض فلسطين، اللهم انصر اخوانا فى غزة"، مرددين هتافات منها: "من غزة طلع القرار انتفاضة وانتصار، اول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير، غزة غزة رمز العزة".

وعلى جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط شارع عبد الخالق ثروت، واضعين الحواجز الحديدية بمحيط نقابة الصحفيين لتيسير حركة المرور.











































































































































