شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود بدر: "هعلم ابني إن إسرائيل كانت وستظل العدو للأبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إسرائيل كانت وستظل للأبد عدو، منددا بجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر ومذابح وعمليات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع "بدر"، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم: "عملنا اتفاقية سلام مع إسرائيل سنة 1979 ورغم معاهدة السلام تم ضبط عملية تجسس عام 1985 من 9 أفراد ينتمون إلى الموساد، وفى عام 1986 تم ضبط شبكة تجسس جديدة من العاملين في المركز الأكاديمي الإسرائيلي وفى عام 1987 و1992 و1996، خلال هذه الفترة تم القبض على 64 جاسوس في ظل السلام، وفي عام 2004 ينشر بحث عن تهجير الفلسطينيين فى غزة".

واختتم "بدر" كلمته، قائلا: أبويا زمان قالى إن إسرائيل عدو، كانت ولا زالت وهتفضل عدو، والنهاردة وامبارح وبكرة هعلم ابنى إن إسرائيل عدو للأبد".