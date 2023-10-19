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عبد السند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين بمشاركة الاتحاد الدولى لحقوق الطفل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اليوم الخميس، وقفة رمزية لمناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان علي غزة.

 

شارك في الوقفة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد وسط هتافات "فلسطين عربية.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

 

ونددت الوقفة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، وحيت الوقفة نضال الشعب الفلسطينى الشقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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