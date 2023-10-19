شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يتقدم وقفة رمزية لمناصرة فلسطين بمشاركة الاتحاد الدولى لحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اليوم الخميس، وقفة رمزية لمناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان علي غزة.

شارك في الوقفة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد وسط هتافات "فلسطين عربية.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ونددت الوقفة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، وحيت الوقفة نضال الشعب الفلسطينى الشقيق.