أعلنت إدارة "فوروم دو بيروت - Forum De Beyrouth" أنّ "سقف مبنى الفوروم تعرّض لضرر من جرّاء هطول الأمطار الغزيرة، الّتي تسبّبت بكسر إحدى تمديدات تصريف المياه".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "تضرّرت من جرّاء ذلك، أربعة أجنحة في معرض لبنان الدولي للكتاب في زاوية محصورة من المعرض، وقد حضر خبراء التّأمين لتغطية كلفة الأضرار على جميع المتضرّرين، فيما أعمال الصّيانة جارية لتصليح العطل".
ولفتت الإجارة إلى أنّ "المعرض يبقى مفتوحًا أمام الزّوار، حسب الأوقات المعلَن عنها سابقًا"، متمنّيةً من وسائل الإعلام كافّة "توخّي الدّقّة في نقل الأخبار، بما فيه مصلحة القطاع الثّقافي والعارضين على السّواء".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "فوروم دو بيروت": سقف المبنى تعرض لضرر جراء الأمطار الغزيرة ومعرض الكتاب يبقى مفتوحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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