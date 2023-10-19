ضو أعلن سحب تعديل قانون 534 من التداول والاستمرار في النقاش حول مقاربات حماية المجتمع

شدّد النائب مارك ضو خلال لقائه شيخ العقل لدى طائفة الموحدين الدروز الشيخ ابي المنى، على "مسؤوليته تجاه المواطنين اللبنانيين جميعًا والموحّدين خصوصًا في حسن تمثيلهم وحفظ عيشهم الكريم وقيمهم المعروفية والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقاربة التي طرحها سماحة شيخ العقل والتي تعكس مبادئ الدين ومعايير المجتمع التوحيدي"، معلنًا عن "سحب اقتراح تعديل قانون 534 (الذي ينص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة) من التداول، والاستمرار في النقاش حول المقاربات المناسبة لحماية المجتمع وحقوق الانسان".
واطّلع الشيخ أبي المنى على "مواقف النائب ضو حيال الملفات الأساسية التي تعني الموحدين في لبنان وسوريا وفلسطين، وأهمية التضامن مع أهل السويداء والدعوة للحفاظ على سلمية التحركات ووحدة الدولة السورية، والإصرار على الموحدين في فلسطين، الى رفض حمل السلاح بوجه إخوانهم الفلسطينيين".
وتمنى النائب ضو بأن "تتم متابعة الأمور وتنسيق المواقف خدمة لدعم صمود الموحدين في لبنان بوجه كل التحديات الاقتصادية والأمنية في ظل الهجرة والتهديد بالحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية".
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