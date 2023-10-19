"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة ميس الجبل وتصدت لها مضادات أرضية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة ميس الجبل وتصدت لها مضادات أرضية، والآن هناك قنابل مضيىة فوق مستعمرة المنارة".

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