ذكر وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أنّ "مجلس الوزراء يوافق في جلسته اليوم على كامل مقترحات وخطة عمل وزارة الاشغال العامة والنقل الخاصة بتأمين استمرارية اعمال صيانة وتشغيل وتحديث الاجهزة والمستلزمات العائدة للمطار ولمعالجة كافة الثغرات الموجودة حاليا".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: مجلس الوزراء وافق على خطة ومقترحات وزارة الاشغال لتحديث اجهزة المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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