نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر لحظة إستهداف عناصر المقاومة الإسلامية عصر أمس الأربعاء 18/10/2023 موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققوا إصابات مباشرة ودقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد لاستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين للجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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