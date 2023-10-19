سفير إيران أكّد خلال لقائه سفير فرنسا أن جهود منع توسع الحرب بغزة يجب أن تتركز على وقف القصف الإسرائيلي

أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أنّه التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو و"بحثنا سويًا الأوضاع في غزة".

وكشف "أنني أوضحت بأن السياسات الداعمة للكيان الصهيوني تضر بالمنطقة، وأن الجهود الدبلوماسية الرامية لمنع توسع الحرب ودخول آخرين يجب أن تتركز على منع الكيان من مواصلة قصفه الوحشي قبل الإنتقال الى خطوات لاحقة".