أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أنّه التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو و"بحثنا سويًا الأوضاع في غزة".
وكشف "أنني أوضحت بأن السياسات الداعمة للكيان الصهيوني تضر بالمنطقة، وأن الجهود الدبلوماسية الرامية لمنع توسع الحرب ودخول آخرين يجب أن تتركز على منع الكيان من مواصلة قصفه الوحشي قبل الإنتقال الى خطوات لاحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران أكّد خلال لقائه سفير فرنسا أن جهود منع توسع الحرب بغزة يجب أن تتركز على وقف القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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