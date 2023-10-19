شيخ العقل عرض مع فرونتسكا التطورات ونوه بجهود الدولة لتجنيب لبنان الحرب

بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الشيخ سامي ابي المنى، في دار الطائفة في بيروت، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بالتطورات العسكرية الراهنة والحرب الدائرة في غزة وتأثيرها على لبنان.

ونقلت السفيرة فرونتسكا له الموقف الأممي بخصوص المستجدات الحاصلة وأملها في تأمين المساعدات الانسانية والسعي لتوفير استقرار لبنان وبقائه بمنأى عن تلك الاحداث، الى جانب عمل قوات حفظ السلام في الجنوب "اليونيفل" المستمر والاتصالات التي تقوم بها بين جانبي الحدود، من أجل "خفض منسوب التوتر العسكري بين لبنان واسرائيل"

وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها شيخ العقل "بالمساعي الآيلة الى تجنيب لبنان الدخول في الحرب وعدم استدراجه اليها أو تحميله اي نتائج لا تتوافق مع جهود الدولة اللبنانية مشكورة والمنصبة بهذا الاتجاه"، مؤكدا في الوقت نفسه ان ما "تقوم به اسرائيل من جرائم حرب ووحشية وآخرها استهداف "المستشفى الأهلي المعمداني" حيث سقط بنتيجته مئات الضحايا والجرحى والمصابين من الاطفال والنساء والشيوخ والأبرياء الفلسطينيين هو انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتعدٍ صارخ على جميع القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأمل الشيخ أبي المنى من "الدول الراعية للسلام تكثيف جهودها، من أجل وقف الحرب الدائرة ضد شعب أعزل مدافع عن أرضه ومقدساته وقيمه وشتى مشاريع التهجير والتفتيت والتهويد، وانسانيا للسماح بادخال المساعدات الطبية والغذائية الضرورية".