استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي ياندرا دي وايلي، وبحثا في الأوضاع والتطورات في غزة و المنطقة.
وثمن بو حبيب، "الموقف الاخلاقي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حول ضرورة وقف التصعيد، وإيصال المساعدات الى غزة، وحماية المدنيين، ومطالبة اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني".
ولفت بو حبيب، الى أننا "نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة"، طالباً من دي وايلي "نقل هذه الرسالة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي: نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا بالدفاع عن حقوق الإنسان في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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