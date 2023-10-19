بو حبيب التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي: نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا بالدفاع عن حقوق الإنسان في غزة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي ياندرا دي وايلي، وبحثا في الأوضاع والتطورات في غزة و المنطقة.

وثمن بو حبيب، "الموقف الاخلاقي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال والممثل الاعلى لل​سياسة​ الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حول ضرورة وقف التصعيد، وإيصال المساعدات الى غزة، وحماية المدنيين، ومطالبة اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني".

ولفت بو حبيب، الى أننا "نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة"، طالباً من دي وايلي "نقل هذه الرسالة".