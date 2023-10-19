أفادت قناة المنار، بأنّ مسيّرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على أحد بساتين الوزاني. وفي السياق، ذكرت أنّ القوات الإسرائيلي تلقي قنابل مضيئة في أجواء موقع العباد الإسرائيلي الذي استهدفته المقاومة بعد ظهر اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر مسيّرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على أحد بساتين الوزاني وإلقاء قنابل مضيئة بأجواء موقع العباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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