المطران ابراهيم عرض مع حجار تفعيل عمل مركز الشؤون الاجتماعية في حوش الأمراء

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار على رأس وفد من الوزارة.

وأشار بيان للمطرانية الى أن "حجار أطلع ابراهيم على أجواء الجولة التي يقوم بها على مراكز الشؤون الاجتماعية في البقاع بهدف الاطلاع على اوضاعها وتفعيل العمل فيها، وجرى البحث بشكل مفصل في عمل مركز الشؤون الاجتماعية في حوش الأمراء والمشاكل التي يعاني منها كما كل المراكز في لبنان بسبب الأزمات التي تضرب الوطن".

وشدد على "الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشؤون الاجتماعية في المناطق والذي يهدف الى مساعدة كل محتاج دون تمييز". وحيا "العاملين في المراكز الذين يضحون من اجل استمرار العمل ولو بالحد الأدنى".

واتفق المجتمعون، على "تفعيل التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومطرانية سيدة النجاة، بهدف الاستفادة من خبرة المؤسسات والجمعيات العاملة في المطرانية وتشجيع التعاون بين مراكز الوزارة وهذه الجمعيات".