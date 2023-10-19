أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بعد جلسة أكّد مجلس الوزراء احترامه لحرية التعبير لاسيما إزاء الاحداث في غزة، وفي المقابل طلب من القوى الأمنية أخذ اجراءات للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.
ولفت إلى أنّ موضوع البريد تأجل من أجل المزيد من الدرس.
كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: مجلس الوزراء يحترم حرية التعبير وبالمقابل طلب من القوى الأمنية أخذ اجراءات للمحافظة على الأملاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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