فضل الله: المقاومة لا تُؤخذ بالتهديدات فهي تدرس الخيارات وتضع كل الاحتمالات والسيناريوهات أمامها

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "المقاومة تعرف ما عليها أن تقوم به، فهي لا تُؤخذ بالتهويلات وبالتهديدات والضغوطات، ولا تؤخد بالانفعالات، فهي تدرس الخيارات وتضع كل الاحتمالات والسيناريوهات أمامها، وعندما يحين وقت اتخاذ الموقف الذي تراه في مصلحة هذه المواجهة فإنها تتخذه".

وشدد فضل الله، خلال مراسم تشييع عنصرين لـ"حزب الله" من بلدة عيترون، على أن "المقاومة لا تتصرف إلاّ انطلاقاً من قناعاتها ومن رؤيتها الاستراتيجية للصراع مع العدو، وتنظر إلى هذا الصراع على أنه صراع الأمة، وكلنا معنيون به، وكل العرب والمسلمين والأحرار معنيون بهذا الصراع".

ولفت الى أننا "في هذه المعركة إلى جانب الشعب الفسطيني، ونترجم ذلك في الموقف الحكيم والجريء والشجاع للمقاومة في كل الميادين العسكرية والسياسية والشعبية والانسانية، وفي التضامن مع القضية الفلسطينية وأهل غزة".

وأضاف "المقاومة انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية ومن قراءتها للمعطيات ومن فهمها لطبيعة العدو والصراع، تأخذ الخيارات المناسبة، سواء في دفاعها عن بلدها هنا في مواجهة العدو الإسرائيلي أو في تعاطيها مع هذه الجريمة الكبرى التي يرتكبها العدو الصهيوني برعاية أميركية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأشار فضل الله إلى أن "لبنان اليوم يمتلك قوة كبيرة ألا وهي قوة المقاومة وهذا الشعب ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وعندما يحضر هؤلاء الناس المشيعين إلى عيترون في هذه اللحظات المتوترة على الحدود، ويكون هتافهم صدى لهذه الدماء الطاهرة، إنما يؤكدون على ثقتهم العالية بالمقاومة ومجاهديها وثقتهم بقيادة المقاومة التي تتخذ ما تراه مناسباً".