هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخلي سفاراتها بعدد من دول الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ إسرائيل تخلي سفاراتها بعدد من دول الشرق الأوسط منها البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا، كما لفت إلى أنّ الخارجية الإسرائيلية أصدرت أوامر لموظفي 20 سفارة في أوروبا وأميركا اللاتينية بالبقاء في منازلهم.

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