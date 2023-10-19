إعلام مصري: فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الجمعة

ذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية المقربة من السلطات المصرية، أنّه سيتم الجمعة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وهو المنفذ الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي.
وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن.
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