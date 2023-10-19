مسؤول أميركي: إصابات طفيفة في صفوف قواتنا جراء هجوم بمسيّرتين على قاعدة التنف في سوريا

أفاد مسؤول أميركي قناة "الجزيرة"، عن "إصابات طفيفة في صفوف قواتنا جراء هجوم بمسيّرتين على قاعدة التنف جنوب شرق سوريا". وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العارق"، أنّ عناصرها استهدفوا قاعدة التنف بـ3 طائرات مسيّرة صباح اليوم أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

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