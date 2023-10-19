إشادة واسعة بتصريحات باسم يوسف الداعمة لغزة.. الإعلامي رد على إسرائيل بلفظ خارج: عبط احنا بقى.. ويداعب الجمهور: بكرة تقلبوا عليا تاني(فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر الإعلامي الساخر، باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مساندته لأهل غزة، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان.

وانتشر اللقاء، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، والذي انتقد خلاله باسم يوسف السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.

وأعرب الفلسطينيون وداعمو القضية الفلسطينية عن إعجابهم الشديد بتصريحات باسم يوسف، التي كشفت حقيقة الاضطهاد والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، وأشادوا بسرعة البديهة في الرد على الأسئلة، بينما على الجانب الآخر، أثارت المقابلة سخطاً واسعاً بين داعمي إسرائيل.

وقال باسم يوسف في تصريحه مقتبسا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات ’مؤقتا‘ حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا".

واستخدم الإعلامي أثناء حديثه بالإنجليزي لفظ مصري خارج يدل على التعجب، موجها حديثه للإسرائيليين: "أح. عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".

ووصف هذه الخطة بأنها مكيدة جديدة تكرر نكبة عام 1948، التي أسفرت عن تهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، ولم يعودوا حتى الآن.

وأعرب باسم يوسف خلال المقابلة، عن انتقاده أي أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء من جانب حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عائلة زوجته من أصل فلسطيني، وتعيش في غزة، ما يجعلها شاهدة على ما يحدث على أرض الواقع.

ومع ذلك لفت باسم إلى أن رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس تخطى رد الفعل المنطقي، مشبهاً ما تفعله إسرائيل حالياً بما فعله تنظيم الدولة الإسلامية، وهو وصف أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال «إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح، تقصف إسرائيل غزة للضغط على الفلسطينيين والمجتمع للتحول ضد حماس.. وهذا ما تفعله المنظمات الإرهابية لأنهم ليس لديهم القدرة للتأثير في الأمة كلها في المعركة، لذا فهم يقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب ودفعهم للانقلاب ضد الحكومة».

وأضاف «دعنا لدقيقة نتخيل عالماً بدون حماس.. ولنطلق عليه اسم الضفة الغربية، إذ إن حماس ليس لديها سيطرة مطلقاً على الضفة الغربية، ومع ذلك، منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس فقط، قُتل 35 طفلاً فلسطينياً».

باسم ساخرا: بكرة تقلبوا عليا

واستنكر «يوسف» موقف الجمهور وتحولهم من الهجوم إلى المدح، بعدما كان من المنبوذين، وتعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب جرأته وبعض أفكاره.

وأكد أنه متفاجىء برد فعل الناس على تصريحاته، ولكن يتوقع أن يتحول موقفهم هذا في يوم وليلة، في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس»، معلقًا: «من عاش بمدح الناس مات بذمهم.. بكرة تقلبوا عليا تاني».