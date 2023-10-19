شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الخناق يودي بـ 58 شخصاً في غينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوناكري - (أ ف ب)

أودى تفشٍ لمرض الخناق شمال شرقي غينيا بـ 58 شخصاً الكثير منهم أطفال صغار، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان ورد الخميس.

وقد يؤدي المرض التنفسي شديد العدوى إلى الوفاة في 5 إلى 10 في المئة من الحالات، وقد تكون النسبة أعلى في صفوف الأطفال.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 500 حالة محتملة منذ تموز/يوليو، غالبيتها في منطقة سيغويري. وتبدأ الأعراض عادة بالتهاب في الحلق وحمى.

وتفتقر أجهزة الصحة في غينيا للقدرة على مواجهة المرض، وفق منظمة الصحة العالمية، التي أوضحت أن نسبة المحصنين ضد الخناق في صفوف السكان دون الخمسين منذ 2014.

ولضمان حماية المجتمعات من تفشي الخناق، يتعين أن يشمل التلقيح 80 إلى 85 في المئة من السكان.