شكرا لقرائتكم خبر عن السويد توقف شخصين استعملا معلومات سرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم- أ.ف.ب

أعلن جهاز الاستخبارات السويدية، الخميس، توقيف شخصين يشتبه في استخدامهما معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

وكشفت وسائل إعلام سويدية أن أحد المتهمين عسكري سابق. وأوقف المشتبه فيهما، الثلاثاء، إثر عملية لجهاز الاستخبارات.

وقالت الملحقة الصحفية لجهاز الاستخبارات كارين لوتز: «قمنا بعملية وأوقفنا شخصين» يشتبه في «استعمالهما معلومات سرية بطريقة غير قانونية». وأضافت أن ذلك يشكل «جريمة خطرة».

وجاء في مقال نشرته صحيفة «إكسبرسن» اليومية، الخميس، أن المشتبه بهما زوجان. كان للزوج «حياة مهنية طويلة في القوات المسلحة السويدية» وهو يعمل الآن في القطاع العام.

في المقابل، تشغل الزوجة منصباً «حساساً جداً» في وكالة الاستخبارات الوطنية المكلفة التنصت، على ما ذكر محطة التلفزيون السويدية العامة «إس في تي» استناداً إلى وثائق حكومية. وتوفر هذه الوكالة معلومات استخبارية للقوات المسلحة السويدية وسلطات أخرى.

ولم ترغب لوتز في تقديم المزيد من المعلومات عن الزوجين، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمراً.

وذكرت صحيفة «اكسبرسن»، أن الزوجين موجودان حالياً في زنزانتين منفصلتين «من دون إمكانية مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الإذاعة أو التواصل مع العالم الخارجي». وأفاد المدعي العام السويدي في بيان أن توقيف المشتبه بهما قد يستمر حتى الجمعة، قبل أن يطلب الادعاء من المحكمة وضعهما في الحبس المؤقت.