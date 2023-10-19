شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: ترسانة الصين النووية تضم أكثر من 500 رأس حربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير سنوي عن الجيش الصيني صدر الخميس، إن الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام في ترسانتها، ومن المحتمل أن تمتلك أكثر من 1000 رأس حربي بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من العدد المتزايد من الأسلحة النووية لدى الصين، فإنه لا يزال أقل بكثير مما تمتلكه روسيا والولايات المتحدة.

ويبلغ مخزون الولايات المتحدة نحو 3700 رأس حربي نووي، وتم نشر نحو 1419 رأساً نووياً استراتيجياً منها. وتمتلك روسيا نحو 1550 سلاحاً نووياً منتشراً، ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن مخزونها يبلغ 4489 رأساً نووياً.

وفي تقرير سابق قدر البنتاغون ما تمتلكه بكين بأكثر من 400 رأس نووي جاهز للاستخدام في عام 2021. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في مؤتمر صحفي حول التقرير: «نرى أن جمهورية الصين الشعبية تواصل تحديث وتنويع وتوسيع قواتها النووية بسرعة كبيرة».

وأضاف التقرير أن البحرية الصينية لديها أكثر من 370 سفينة وغواصة، مقارنة ب340 سفينة في العام الماضي.

وتعد القوة البحرية المتوسعة عنصراً أساسياً في محاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ لجعل الصين القوة العسكرية البارزة في المنطقة، وتمتلك بكين بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم.

وأشار التقرير مجدداً إلى القلق حيال «الضغوط التي تمارسها بكين على جزيرة تايوان التي تخضع لحكم مستقل، ولكن الصين تعتبرها إقليماً منشقاً».

وتعاني العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، التوتر، مع وجود خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم في العديد من القضايا، بداية من تايوان إلى نشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي، إنه قبل دعوة لحضور المنتدى الأمني ​​السنوي الأكبر في الصين في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، في أحدث علامة على احتمال تحسن العلاقات بين جيشي البلدين.