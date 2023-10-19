شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تأكيد مقتل 9 من رعايانا بعد «هجوم حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، إنه تم تأكيد مقتل تسعة بريطانيين على الأقل في أعقاب هجوم شنه عناصر من حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مع فقْد سبعة آخرين.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين «يمكننا الآن أن نؤكد أن تسعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا بشكل مأساوي».

وأضاف أن «سبعة مواطنين بريطانيين آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم بين القتلى أو المختطفين».

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، إلى تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما قال مكتب سوناك، إنه بعد أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ، سيتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت جراء التصعيد الأخير، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة «كل وفاةٍ مدنية مأساة، والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول».

وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة الثلاثاء، وأدى إلى سقوط ضحايا بالمئات من الفلسطينيين يجب أن يكون «لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معاً لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع»، متعهداً بأن تكون بريطانيا «في طليعة هذا الجهد».

كما طالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.