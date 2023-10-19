شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأمريكي للأعاصير يرفع تصنيف «نورما» إلى الدرجة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني للأعاصير الأمريكية، الخميس، أن الإعصار نورما اشتد مع رياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، ورُفع تصنيفه إلى الفئة الثالثة، مع اقترابه من ساحل باخا كاليفورنيا في شمال غرب المكسيك.

وأشار المركز الوطني للأعاصير في آخر نشرة له إلى أن «نورما إعصار من الدرجة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون» المؤلف من خمس درجات.

وأضاف: «من الممكن أن يشتد خلال النهار، قبل أن يضعف تدريجياً اعتباراً من الجمعة، ويستمر ذلك حتى عطلة نهاية الأسبوع».

ويتحرك الإعصار نورما ببطء بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، باتجاه الشمال، ومن المتوقع أن يصل إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المكسيكية السبت، ولكن برياح أقل قوة، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأعاصير.

وفي الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، حُدِّد موقع الإعصار على بعد 410 كيلومترات غرب مانزانيلو، في ولاية كوليما، في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث تقع مدينة لوس كابوس الساحلية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأمريكيين.

وتوقع المركز الوطني للأعاصير هطول أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب شبه الجزيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع.