انت الان تتابع خبر هل اقتربت الحرب.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة لبنان بأسرع ما يمكن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت في بيان نشرته على موقعها الرسمي بالاتصال بالسفارة لدى بيروت في حالة الطوارئ.وقالت في البيان إن "السفارة الأمريكية لدى بيروت تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان".

وفي 17 تشرين الاول، أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا بشأن السفر نصحت فيه المواطنين الأمريكيين "بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".



وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين في لبنان على "وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة".

كما أوصت مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون عدم المغادرة "بإعداد خطط لحالات الطوارئ".

وذكّرت وزارة الخارجية مواطنيها بتجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا على مقربة من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها قد يتحول إلى أعمال عنف.

ودعت في بيانها إلى مراقبة الأخبار عن كثب لمتابعة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي.

