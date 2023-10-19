شكرا لقرائتكم خبر عن وفقة لطلاب أكاديمية الفنون لتأييد موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم طلاب أكاديمية الفنون مظاهرة اليوم الخميس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتضامنا مع موقف الدولة المصرية الرافض لمخططات التهجير، وردد الطلاب هتافات مناهضة لإسرائيل، منها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "قاومى قاومى يا فلسطين".

تأتى هذه الوقفة تأييدا لمواقف الدولة المصرية الثابتة بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، الأمر وتأكيدا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة الكاملة على أراضيها.