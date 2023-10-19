شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعقد مؤتمرا لدعم فلسطين بمشاركة العدل والوفد والشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا مهما بشأن أحداث غزة بحضور كافة قيادات مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهورى.

وحضر عدد كبير من المواطنين واعضاء الأحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.