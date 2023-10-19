شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر الحديثة: نحن أصحاب القضية الأصليين مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، نحن اصحاب القضية الأصليين مع الفلسطينيين، ونحن من وقفنا بقوة للدفاع عن هذه القضية ، ومن يزايد على مصر في تلك القضية سيكون لنا معه وقفه.

واضافه رئيس حزب مصر الحديثة خلال كلمته بالمؤتمر، نحن نرى مجزره تحدث في فلسطين حاليا متسائلا اين الدول الغربيه والمنظمات والهيئات الحقوقيه المدافعه عن حقوق الانسان مما يحدث في غزه وفلسطين بشكل عام من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ؟

وأكد دعبس ان الدوله المصريه بزعامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري دائما يرعون السلام ولكن للصبر حدود فيما يحدث من تجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا: "لا اخفي ان الشباب لديه حاله غير طبيعيه من الاستياء مما يحدث لاهل فلسطين محذرا الكيان الصهيوني من غضب الشباب المصري ".

وأكد ان مصر قبله كل القضايا ، ووجه دعبس رساله الى الرئيس السيسي قائلا:" يا سياده الرئيس مفيش حد هيقدر يجمع الدول العربيه ويساند القضيه الفلسطينيه غيرك، يا سيادة الرئيس نحن فوضناك من قبل ونفوضك مرة ثانية لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية الأمن القومى العربي.