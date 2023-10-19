شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري: ندعم ونؤيد كل قرارات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صلاح ابو هميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن جلسة مجلس النواب اليوم كانت جلسة تاريخية أكدت على رفض الاحتلال الإسرائيلي ورفض مخطط تهجير اهالي غزة، ونحن نعلن حزب الشعب الجمهوري نؤكد على دعمنا وتأييدنا الكامل لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الأحزاب لدعم فلسطين، أننا نشيد بموقف الرئيس السيسي وكلمته القوية مع المستشار الألماني، لافتا أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات إجرامية مرفوضة ومخالفة للقوانين الدولية، ونوجه رسالتنا للكيان الصهيوني أننا نرفض كل الممارسات الإجرامية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجرائم واستهداف السيدات والأطفال في غزة، وأنهم مسئولين على كل هذه الجرائم، مؤكدا اننا نحيي مواقف الرئيس السيسي التي تعكس إخلاصه للوطن والشعب المصري.