شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية حزب الوفد: "جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحي بنفسه فى 30 يونيو عام 2013 ولم يطلب من الشعب أن يصفق له، وكذلك قام بعمل الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات فى الدولة ولم يطلب من أحد أن يدعمه لذلك هو بطل حقيقي ونؤيده في أية قرارات يتاخذها لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح الهضيبي ، خلال كلمته بمؤتمر دعم فلسطين والذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المختلفة وعدد من النواب والمواطنين بقاعة الأزهر للمؤتمرات ، أن مستقبل مصر يصنعه المصريين أنفسهم وقرار النصر يكتبه أيضا الشعب المصري، مشيرا إلى أننا "جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل" ، مطالبا المشاركين في القاعة بترديد هذا الهتاف.