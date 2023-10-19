شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم مستقبل وطن: جميع المصريين على مختلف الايدلوجيات يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الشعب المصرى يظهر معدنه الاصيل عندما تقابل الدولة أى تحدي، واليوم الجميع على مختلف الايدلوجيات يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الجواد، أن مستقبل وطن اصدر بيان أوضح فيه موقفه المعلن والداعم للقياده السياسيه لحمايه الامن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية .

وأضاف امين تنظيم مستقبل وطن، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري، الذي تم عقده بقاعة الأزهر بالقاهرة، اننا تربينا على احترام والحفاظ على مبادئ حقوق الانسان التي يتشدق بها الغرب والتي هي بعيده كل البعد عن مبادئ حقوق الانسان .

وتابع امين تنظيم الحزب، ما يحدث في قطاع غزه من قبل الكيان الصهيوني اقل ما يوصف به انه جريمه من اكبر الجرائم في تاريخ البشريه جريمه محاوله اباده شعب وتهجير شعب وطرده من أرضه جريمه ترفضها كل الأديان .

ولفت النائب احمد عبد الجواد، انا فخور في دولة يقودها شخص قوى اسمه عبد الفتاح السيسي، شخص مؤمن بأهمية القضية الفلسطينية ويضع بين أعينه مقدرات الشعب المصري، كما أكد على تأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على القضية الفلسطينية ومقدرات الوطن .

وعقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا هاما بشأن أحداث غزة بحضور كافة قيادات مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري.

وحضر عدد كبير من المواطنين واعضاء الاحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.