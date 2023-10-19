نقابة الصحافيين الفلسطينيين: 16 صحافيًا فلسطينيًا قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأنّ "16 صحافيًا فلسطينيًا قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب".

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